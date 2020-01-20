116 قتيلا في الهجوم على معسكر للجيش اليمني

مقاتلون تابعون للمجلس الانتقالي في جنوب اليمن. (أرشيفية: الإنترنت).

ارتفعت حصيلة الهجوم بصاروخ الذي استهدف مساء السبت الماضي معسكرا للجيش اليمني في مأرب ونسب إلى المتمردين الحوثيين إلى 116 قتيلا، حسبما أعلنت اليوم الإثنين مصادر طبية وعسكرية.

وقالت مصادر لوكالة «فرانس برس» إن حصيلة القتلى في الهجوم ارتفعت إلى 116 جنديا، مشيرة إلى أن بعض الجنود توفوا متأثرين بجروحهم.

وذكرت مصادر عسكريّة يمنيّة أمس الأحد أنّ المعسكر يقع في محافظة مأرب التي تبعد 170 كيلومترا شرق صنعاء، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف مسجدا داخل معسكر تابع للجيش اليمني أثناء صلاة المغرب مساء السبت.

ولم يعلن المتمردون الحوثيون حتى الآن مسؤوليتهم عن الهجوم الذي يأتي غداة إطلاق القوات الحكومية بدعم من قوات التحالف عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين في منطقة نهم شمال شرق صنعاء.

ووقع الهجوم بعد أشهر من هدوء نسبي في الحرب الدائرة في اليمن بين الحكومة المعترف بها دوليا وتحظى بدعم تحالف عسكري بقيادة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران.

وتدور الحرب في اليمن منذ 2014 بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبدربه منصور هادي.