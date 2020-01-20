الرئيس اللبناني يقود اجتماعا أمنيا بعد إصابة أكثر من 500 متظاهر

محتجون ضد السلطة في بيروت في مواجهة قوات مكافحة الشغب في 19 يناير 2020 (فرانس برس).

يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، اجتماعًا أمنيًّا مع كبار مسؤولي الأمن لمناقشة المواجهات التي جرت أمس الأحد بين عناصر الأمن ومتظاهرين في العاصمة، وأسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخص بجروح.

وأُصيب في يومين أكثر من 520 شخصًا بين متظاهرين ورجال أمن، نتيجة مواجهات وقعت السبت والأحد في وسط بيروت، وفقًا لحصيلة جمعتها «فرانس برس» من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.

وأُصيب السبت أكثر من 377 شخصًا جراء المصادمات غير المسبوقة منذ اندلاع التظاهرات في 17 أكتوبر الماضي، التي تطالب بتغيير الطبقة السياسية، معتبرة أنها فاسدة وغير كفوءة على خلفية أزمة اقتصادية حادة.

ومن المقرر أن يترأس عون بعد ظهر الإثنين «اجتماعًا أمنيًّا»، بحضور وزيري الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الاجتماع يهدف إلى البحث في التطورات الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد.

مواجهات

وأطلقت قوات الأمن في بيروت، السبت والأحد، الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهرين تجمهروا قرب مجلس النواب، مصرين على اقتحام المجلس.

وعمد المتظاهرون إلى رشق الحجارة والمفرقعات النارية على عوائق أقامتها قوات الأمن لمنع سلوك الطريق المؤدي الى مقر البرلمان، مستخدمين أغصان أشجار وعلامات مرورية لمهاجمة عناصر الأمن.

ويشجب المتظاهرون بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات استمرار عجز السلطة إزاء تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تسببت بطرد أعداد كبيرة من الأشخاص من وظائفهم، وبنقص حاد في السيولة، لا سيما الدولار الأميركي في ظل قيود مصرفية بالغة، وتراجع قيمة العملة اللبنانية.

عودة الزخم

واستعادت التظاهرات زخمها الأسبوع الماضي، إذ شهد يوما الثلاثاء والأربعاء الماضيان مواجهات عنيفة بين قوى الأمن ومتظاهرين أقدموا على تحطيم واجهات مصارف ورشق حجارة باتجاه القوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة.

ويدعو مئات آلاف اللبنانيين، الذين ينزلون إلى الشوارع والساحات بتقطع منذ شهرين، برحيل الطبقة السياسية التي يحمِّلونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي ويتهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية، ويدعون إلى تشكيل حكومة اختصاصيين تنصرف إلى وضع خطة إنقاذية.