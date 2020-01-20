اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في العراق.. والاعتقالات مستمرة

جانب من المواجهات خلال تظاهرات في وسط بغداد في 20 يناير 2020 (فرانس برس).

وقعت اشتباكات بين متظاهرين في العراق والقوات الأمنية، اليوم الإثنين، لمحاولة المتظاهرين قطع الطرق في بغداد ومدن جنوبية عدة، مع انتهاء مهلة كانوا حددوها للسلطات لتنفيذ إصلاحات يطالبون بها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وتهز الاحتجاجات البلاد منذ الأول منذ أكتوبر الماضي. وأعطى المتظاهرون الحكومة يوم الإثنين الماضي أسبوعًا واحدًا لتنفيذ الإصلاحات وإلا التصعيد. ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة استنادًا إلى قانون انتخابي جديد، واختيار رئيس وزراء مستقل، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، حسب «فرانس برس».

وبدءًا من الأحد، عمد المتظاهرون في بغداد ومدن جنوبية عدة إلى إغلاق الطرق السريعة والجسور بالإطارات المشتعلة، قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة.

اعتقالات

وحاول هؤلاء القيام بالأمر نفسه صباح اليوم الإثنين، لكن القوات الأمنية كانت قد جهزت نفسها مسبقًا، إذ أعلن الجيش في بيان أنه اعتقل تسعة متظاهرين وأعاد فتح الطريق الرئيسي في العاصمة. واحتشد مئات المتظاهرين ساحة الطيران وسط بغداد، حيث اشتبكوا مع القوات الأمنية التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في الهواء لتفريقهم.

وأقدم شبان يرتدون خوذات وأقنعة لحماية أنفسهم من قنابل الغاز المسيل للدموع، على إقامة حواجز معدنية في الشارع؛ في محاولة لإعاقة شرطة مكافحة الشغب. وأسفرت المواجهات التي استمرت طوال الليلة الماضية عن إصابة نحو 20 شخصًا بجروح.

وتحولت غالبية مدن جنوب العراق، منذ منتصف ليل الأحد الإثنين إلى مساحات من الإطارات المشتعلة لقطع الطرق الرئيسية والفرعية، خصوصًا في الكوت والناصرية والعمارة والديوانية وكربلاء.

وأغلقت غالبية المحال التجارية والأسواق في تلك المدن، فيما أعلنت محافظات واسط وذي قار والديوانية تعطيل الدوام الرسمي. وفي الناصرية، قطع المتظاهرون الطريق السريع الذي يربط محافظة ذي قار بالعاصمة بغداد.

مقتل 460 شخصًا

وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصًا غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفًا بجروح. وتعرض الناشطون أيضًا لحملات تخويف وعمليات خطف واغتيال في محافظات عدة.

ويطالب المحتجون بطبقة سياسية جديدة تطيح بالمسؤولين الذين يحتكرون السلطة منذ ما يقارب 17 عامًا.

وشهدت حركة الاحتجاجات تراجعًا بعد اغتيال الولايات المتحدة بواسطة طائرة مسيَّرة مطلع يناير الجاري، رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب بغداد.

وردت طهران بإطلاق صواريخ بالستية على قاعدة عين الأسد، حيث تتمركز قوة أميركية في غرب العراق. وردًّا على الغارة الأميركية، صوّت البرلمان العراقي على تفويض الحكومة إنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد.

ويرفض المحتجون كلاً من الولايات المتحدة وإيران، وأن يكون العراق ساحة صراع بين البلدين المتخاصمين. ودعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى تظاهرة مليونية في 24 يناير الجاري للتنديد بالوجود الأميركي في العراق.