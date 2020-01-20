إصابة 145 شخصا خلال مواجهات أمس في بيروت

متظاهر في وسط بيروت يركل قنبلة غاز مسيل للدموع اطلقتها مكافحة الشغب، 19 يناير 2020، (ا ف ب)

استمرت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في بيروت، إذ أسفرت في ثاني أيامها أمس الأحد عن إصابة 145 شخصا، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأصيب في يومين أكثر من 520 شخصًا نتيجة أعمال العنف، واتّصفت صدامات السبت التي أسفرت عن إصابة 377 شخصًا بعنف لا مثيل له منذ بدء الحراك الاحتجاجي غير المسبوق في 17 أكتوبر ضد طبقة سياسية يعتبرها المحتجون فاسدة وعاجزة.

وأُرسِلت تعزيزات من الجيش وشرطة مكافحة الشغب إلى وسط بيروت، حيث تجمّع المتظاهرون عند مدخل جادّة مؤدّية إلى مقرّ البرلمان قرب ساحة الشهداء.

ولليلة الثانية على التوالي، وعلى وقع هتافات «ثورة.. ثورة»، رمى متظاهرون حجارة ومفرقعات نارية على حاجز لقوّات الأمن يمنع العبور عبر هذه الطريق. وردّت الشرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاصي المطاطي، كما شاهدت صحفية في «فرانس برس». وقال الصليب الأحمر اللبناني إنّ 145 شخصًا أصيبوا بجروح، أرسل 45 منهم إلى المستشفيات.

وبين الجرحى صحفيّان بحسب الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية. وأعلنت قناة «الجديد» المحلّية إصابة مصوّرها بجرح في يده جراء الرصاص المطاطي.

وفي ظل سحابة من دخان الغاز المسيّل للدموع ووسط أمطار غزيرة، انسحب المتظاهرون في وقت متأخر من مساء السبت من نقطة تجمعهم الرئيسة، ما أدى إلى وقف الصدامات بحسب صحفيين في «فرانس برس» كانوا في المكان. وبقيت مجموعة صغيرة من المحتجين في الشوارع القريبة.

التظاهرات تستعيد زخمها

وأعلنت لجنة من محامي الدفاع عن المتظاهرين اعتقال نحو 40 متظاهرًا السبت قبل إطلاقهم، موضحة أنّ غالبيّتهم كانوا ضحايا «عنف مفرط»، إذ أُصيبوا «في الرأس والوجه أو الأعضاء التناسلية». وأضافت أنّ المحامين عاينوا في المستشفيات جروحًا ناجمة من الرصاص المطاطي في الوجه أو الرأس.

واستعادت التظاهرات زخمها هذا الأسبوع، حيث شهد يوما الثلاثاء والأربعاء مواجهات عنيفة بين قوى الأمن ومتظاهرين أقدموا على تحطيم واجهات مصارف ورشق حجارة باتّجاه القوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة.

ويطالب مئات آلاف اللبنانيين الذين ملأوا الشوارع والساحات منذ 17 أكتوبر، برحيل الطبقة السياسيّة التي يحمّلونها مسؤوليّة تدهور الوضع الاقتصادي ويتّهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية. وهم يدعون إلى تشكيل حكومة اختصاصيّين تنصرف إلى وضع خطة إنقاذية.

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وبعد أسبوعين من بدء الاحتجاجات، قدّم سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة بضغط من الشارع. وكُلّف الأستاذ الجامعي والوزير الأسبق حسان دياب، بدعم من حزب الله وحلفائه، تأليف حكومة تعهّد أن تكون مصغّرة ومؤلّفة من اختصاصيّين، تلبيةً لطلب الشارع. إلا أنّ دياب لم يتمكّن حتى الآن من تشكيل حكومته.

وتُواصل أحزاب الأكثرية النيابية مفاوضاتها، مع محاولة كلّ منها أن يكون ممثّلاً في الحكومة المقبلة. في هذا السياق، استقبل رئيس الجمهورية ميشيل عون عصر الأحد رئيس الحكومة المكلّف، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.