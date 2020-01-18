«البنتاغون» يقيد حيازة المتدربين الأجانب للسلاح بعد إطلاق نار في قاعدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 يناير 2020, 04:07 مساء
لقاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية الأميركية في فلوريدا. (اإنترنت)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أمس الجمعة قيودا جدية على حيازة الطلاب العسكريين الأجانب للسلاح في القواعد الأميركية فضلا عن إجراءات أخرى بعدما قتل ضابط سعودي ثلاثة بحارة أميركيين في قاعدة للبحرية في فلوريدا الشهر الماضي.

وقال جاري ريد المسؤول بالمخابرات في البنتاغون في بيان «العودة إلى العمل لا تعني العودة إلى الوضع المعتاد. من الآن فصاعدا سنضع العديد من السياسات والإجراءات الأمنية الجديدة»، وفق «رويترز».

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وقُتل ثلاثة بحارة أميركيين وأصيب ثمانية أشخاص آخرين في الهجوم الذي وقع في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية. وقتل ضابط بالشرطة الطيار السعودي محمد سعيد الشمراني بالرصاص.

وبعد الهجوم، علق الجيش الأميركي تدريب الطيارين السعوديين وقصر تدريب نحو 850 عسكريا سعوديا زائرا على الفصول الدراسية بينما يعكف على مراجعة إجراءات التدقيق. وقال ريد إن كل الإدارات العسكرية يمكن أن تستأنف عمليات التدريب بشكل كامل عند تطبيق الإجراءات الجديدة.

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