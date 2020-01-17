واشنطن تعلن إصابة 11 جنديا أميركيا بضربة إيرانية في العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يناير 2020, 08:45 صباحا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن 11 جنديا أميركيا على الأقل أصيبوا بجروح في الهجوم الإيراني على قاعدة عراقية ينتشر فيها جنود أميركيون، بالرغم من نفي وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق.

وقال الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية بيل أوربان في بيان نقلته «فرانس برس» اليوم الجمعة: «في حين أنه لم يقتل أي من الجنود الأميركيين في الهجوم الإيراني في 8 يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، إلا أن العديد منهم خضعوا للعلاج من أعراض الارتجاج الناتجة عن الانفجار، ولا يزالون يخضعون للتقييم».

وأضاف أنه «في الأيام التي تلت الهجوم، وبسبب إجراءات احترازية مكثفة، تم نقل بعض الجنود من قاعدة عين الأسد»، مشيرا إلى أن 11 جنديا تم نقلهم إلى مركز لاندستول الطبي الإقليمي في ألمانيا وإلى كامب عريفجان في الكويت لإجراء فحوص.

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