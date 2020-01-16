39 قتيلا خلال معارك في إدلب

إجلاء طفل بعد غارة للنظام السوري في إدلب، 15 يناير 2020، (ا ف ب)

قتل 39 عنصرا على الأقل من قوات النظام والفصائل المقاتلة في معارك اندلعت في محافظة إدلب شمال غرب سورية، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، رغم سريان وقف إطلاق النار بموجب اتفاق «روسي - تركي».

وأفاد المرصد عن «اشتباكات اندلعت قرابة منتصف ليل الأربعاء الخميس جنوب مدينة معرة النعمان، تزامنت مع غارات كثيفة رغم سريان الهدنة الروسية التركية»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتسبّبت المعارك والقصف بمقتل «22 عنصرا من الفصائل، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) مقابل 17 عنصرا من قوات النظام والمجموعات الموالية لها»، وفق المرصد.

وتمكنت قوات النظام من السيطرة على قريتين على الأقل، حسب المرصد، لتصبح على بعد نحو سبعة كيلومترات عن معرة النعمان، المدينة التي باتت وفق الأمم المتحدة شبه خالية من سكانها.

وتأتي حصيلة المعارك غداة مقتل 18 مدنيا على الأقل، بينهم طفلان وعنصر من الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل)، جراء غارات شنّتها قوات النظام على مدينة إدلب، استهدفت المنطقة الصناعية وسوق الهال فيها خلال وقت الذروة، حسب المرصد ومراسل «فرانس برس».

وأعلنت كل من روسيا وتركيا وقفا لإطلاق النار في إدلب بناء على اتفاق بينهما، قالت موسكو إن تطبيقه بدأ الخميس بينما أوردت تركيا أنه دخل حيز التنفيذ الأحد.