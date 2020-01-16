مصر وإثيوبيا والسودان ترجئ موعد الاتفاق النهائي لسد النهضة لنهاية الشهر الجاري

نهر النيل الأزرق أثناء عبوره «سد النهضة العظيم» قرب غوبا في إثيوبيا، 26 ديسمبر 2019. (فرانس برس).

اختتمت، الأربعاء، اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، التي استضافتها العاصمة الأميركية واشنطن، وترأسها وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن، بحضور وبحضور رئيس البنك الدولي.

واتفق وزراء الدول الثلاث في بيانهم الختامي على عقد اجتماع وزاري في واشنطن في الفترة بين ٢٨و٢٩ يناير للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يسبق الاجتماع إجراء مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين بالدول الثلاث بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي.

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وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن تضمن العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.

ولفت إلى أن الوزراء اتفقوا على أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى آلية لفض المنازعات.

وذكر حافظ أن وزير الخارجية سامح شكري، أعرب لوزير الخزانة الأميركية عن تقديره لرئاسته ورعايته للاجتماعات، وكذلك للجهد الذي بذله فريقه المعاون لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

كما أكد رئيس الدبلوماسية المصرية عزم بلاده على مواصلة العمل من اجل إبرام اتفاق نهائي حول سد النهضة خلال اجتماع واشنطن المقبل، يتسم بالتوازن والعدالة ويؤمن المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

وعقدت جولة المفاوضات هذه في واشنطن من الإثنين ولغاية الأربعاء، وكان مقررًا أن تكون هذه الجولة التفاوضية الأخيرة «للتوصل إلى اتفاق». وحسب البيان الذي نقلته وكالة فرانس برس» فإنّ الدول الثلاث توصلت إلى اتفاق مبدئي على حل وسط بشأن بند ملء خزان السد، وهو أحد آخر العوائق المتبقية في طريق التوصل إلى اتفاق شامل.

وشدد البيان على أن جميع النقاط الواردة في هذا الاتفاق المبدئي «تخضع لاتفاق نهائي»، أوضح أن الحل الذي توصلت إليه الأطراف بشأن تعبئة خزان السد يقضي بأن تتم عملية ملئه «على مراحل» وبطريقة «تعاونية» ولا سيّما خلال موسم الأمطار بين يوليو وأغسطس.

وستتيح المرحلة الأولى من عملية ملء الخزان البدء بإنتاج الطاقة الكهربائية من السد. ومع ذلك، هناك العديد من النقاط الفنية والقانونية التي لا تزال عالقة والتي أرجئ بتها إلى نهاية الشهر الجاري على أمل تذليلها وإبرام اتفاق نهائي، حسب «فرانس برس».