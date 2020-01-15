إطلاق أربعة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

بطارية خاصة بنظام الدفاع المعروف باسم القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى. (أ ف ب)

زعم الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن نظام الدفاع الجوي الخاص به «القبة الحديدية» اعترض صاروخين من أصل أربعة أطلقت من قطاع غزة.

ويعتبر إطلاق الصواريخ هذا الأول منذ اغتيال الولايات المتحدة الأميركية، الحليف الرئيسي لإسرائيل، الجنرال الإيراني قاسم سليماني في الثالث من يناير، وفق «فرانس برس». وتزعم إسرائيل أن إيران من الداعمين لحركة «حماس».

وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على موقع تويتر «أطلقت أربعة صواريخ فقط من غزة نحو إسرائيل، اعترض نظام الدفاع الجوي للقبة الحديد صاروخين في الجو». ولم يتم التأكد من مكان سقوط الصاروخين الآخرين.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي من توجيه إسرائيل«ضربة قوية» إذا تعرضت لهجوم من إيران. ولم يرد نتانياهو فورا على إطلاق الصواريخ التي تأتي قبل أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة في الثاني من مارس.

من جهته، انتقد منافس رئيس الوزراء وزعيم التحالف الوسطي «أزرق أبيض» بيني غانتس رئيس الوزراء «لفشله في واجبه في توفير الأمن لسكان الجنوب».

وقال غانتس في بيان «سنضع حدا لإطلاق الصواريخ وتمرير الأموال إلى حماس، لقد حان الوقت لتحقيق نتيجة حاسمة». وخاضت اسرائيل ثلاث حروب مع حماس والمجموعات المسلحة المتحالفة معها في غزة منذ 2008.