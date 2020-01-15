غارات جوية إسرائيلية على مطار عسكري في وسط سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 12:21 صباحا

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» أنّ «الطيران الإسرائيلي قام بعدوان جوّي» على مطار عسكري في وسط البلاد، مشيرة إلى أنّ الدفاعات الجوية السورية اعترضت عدداً من الصواريخ المعادية، في حين أصابت أربع صواريخ فقط أهدافها مخلّفة أضراراً مادية فقط.

ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري قوله إنّه ليل الثلاثاء «قام الطيران الإسرائيلي بعدوان جوّي جديد على مطار تي فور من اتجاه منطقة التنف، وعلى الفور تصدّت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، وأسقطت عدداً منها، في حين وصلت أربعة صواريخ إلى المنطقة المستهدفة، واقتصرت الأضرار على الماديات»، وفق وكالة فرانس برس.

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