مستشار إردوغان: من الضروري الجلوس مع مصر والتعاون معها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 10:23 مساء
ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى «ضرورة الجلوس مع مصر والتعاون معها»، مشيرا إلى أن أسباب التعاون أكثر من أسباب الحرب والعداء.

وقال ياسين أقطاي، في مقال له على موقع «يني شفق» التركي، تحدث خلاله عن التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتساءل: «ألا يمكن أن تكون هذه فرصة للعلاقات التركية المصرية الليبية؟»، مضيفًا: «هناك أسباب عديدة للتعاون أكثر من أسباب الحرب والعداء بين مصر وتركيا.. سنجد أن هذا الانفصال بين البلدين يخلق العديد من الفرص للآخرين، ويتسبب في خسائر فادحة للدولتين والعالم الإسلامي ككل».

وتابع قائلا: «لذا فإن تعاون الدولتين وتضامنهما هو أمر لا مفر منه وعليهما أن يفعلا ذلك عاجلا أم آجلا». موضحًا: «حينما كانت الحملة الإعلامية في مصر تتحدث عن أن تركيا قادمة إلى ليبيا من أجل محاربة مصر، قلنا وأوضحنا أن تركيا لا يمكنها أن تحارب أي دولة عربية أو مسلمة، بل على العكس من ذلك، هي تريد إيقاف تلك الحرب المشتعلة في ليبيا، والأهم أنها جاءت إثر دعوة رسمية من حكومة شرعية».

ولفت مستشار الرئيس التركي إلى أن: «دوافع التعاون فيما بين مصر وتركيا تفوق بحد ذاتها وبشكل كبير، وجود دوافع لإشعال حرب بين البلدين، والاتفاق التركي الليبي بدوره، يعيد الحقوق المصرية في حدود المنطقة الاقتصادية المنحصرة التي ضاعت بسبب الاتفاق الذي جرى بين مصر واليونان».

وَأضاف: «يمكن الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك وطرح هذا السؤال، لماذا لا يمكن عقد اتفاقية مع مصر أيضا، على غرار اتفاقية ليبيا. إن اتفاقية من هذا النوع في شرق المتوسط بين تركيا وليبيا ومصر، ألا يعني تعزيزا وحماية لحقوق شعوب تلك الدول؟».

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ العام 2013، لكن حدة التوتر ازدادت بعد توقيع حكومة الوفاق على مذكرتي التفاهم مع أنقرة في 27 نوفمبر الماضي، واللتين لقيتا اعتراضات من عدد من الدول، وعلى رأسها مصر.

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