الناطق العسكري المصري: سقوط طائرة مقاتلة خلال التدريب واستشهاد قائدها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 05:03 مساء
العقيد أركان حرب تامر الرفاعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق العسكري للجيش المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، سقوط طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب واستشهاد قائدها.

وأضاف الناطق العسكري في بيان على صفحته الرسمية بالفيسبوك، أنه في «إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم 2020/1/14 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب، مما أسفر عن استشهاد قائدها وجارٍ تحديد سبب سقوطها».

وبدأت القوات المسلحة المصرية السبت الماضي تنفيذ «مناورة عسكرية ضخمة تشارك خلالها الأسلحة المنضمة حديثا للقوات وتشكيلات ووحدات الجيش في المناورة (قادر 2020) على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة»، حسب بيان الناطق العسكري.

وأضاف الرفاعي أن «المناورة (قادر 2020) تأكيدا على قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطورا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية».

وأشار بيان الناطق العسكري الصادر، الثلاثاء، على الصفحة الرسمية بـ«فيسبوك» أن «المنطقة الغربية العسكرية قامت بتنفيذ عدد من الأنشطة على امتداد الحدود البرية والساحلية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقوات حرس الحدود، حيث تم رفع درجات الاستعداد القتالي للتشكيلات والقواعد العسكرية مع تنفيذ خطة الفتح الإستراتيجي لعناصر المنطقة الغربية على كافة المحاور والاتجاهات، وتنفيذ العديد من المشروعات التكتيكية بجنود بالذخيرة الحية باشتراك عناصر القوات الجوية والدفاع الجوي وكذا تأمين السواحل البحرية والبرية بالتعاون مع القوات البحرية وقوات حرس الحدود» خلال المناورة قادر 2020.

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