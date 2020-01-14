بومبيو: القادة العراقيون يؤيدون بقاء الجيش الأميركي في السر ويطلبون مغادرته في العلن

وزير الخارجية الأميركي مايك يومبيو وبجانبه الوزيرة السابقة كوندوليزا رايس في جامعة ستانفورد، 13 يناير 2020، (ا ف ب)

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إنّ جميع القادة العراقيين أبلغوه في مجالس خاصة أنّهم يؤيّدون الوجود العسكري الأميركي في بلدهم، رغم من المطالبات العلنية بخروج الجنود الأميركيين من العراق، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان البرلمان العراقي صوّت الأسبوع الفائت على قرار يطالب بـ«إنهاء وجود» القوات الأجنبية في البلاد، بعد الضربة الجوية التي قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس قرب بغداد.

وقال بومبيو الذي ترفض وزارته غالبا نشر تفاصيل اتصالاته إنّ ما سمعه خلال محادثات أجراها مع نحو 50 مسؤولاً عراقياً منذ مطلع الشهر الحالي يتعارض مع ما يعلنوه.

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وردا على سؤال خلال ندوة في جامعة ستانفورد قال الوزير الأميركي «لن يقولوا ذلك علنا، لكنّهم في المجالس الخاصة يرحّبون كلّهم بوجود أميركا هناك وبحملتها لمكافحة الإرهاب».

وأكّد بومبيو أنّ الجنود الأميركيين يعملون على ضمان عدم عودة تنظيم داعش و«يؤمّنون للعراقيين فرصة لنيل السيادة والاستقلال».