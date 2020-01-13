ملك الأردن يحذر قبل جولة أوروبية من عودة ظهور «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 11:19 صباحا

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من عودة تنظيم «داعش» وصعوده مجددا في الشرق الأوسط..

وقبيل جولة أوروبية تبدأ غدا الثلاثاء وتشمل بروكسل وستراسبورغ وباريس، حذر ملك الأردن في المقابلة من عودة وإعادة تأسيس لـ«داعش»، حسب مقابلة مع شبكة التلفزيون الفرنسية (فرانس 24) بثت اليوم الاثنين، ونقلت عنها «فرانس برس».

وقال الملك عبدالله: «سيكون هاجسي خلال المباحثات التي سأجريها في أوروبا هو ما شهدناه خلال العام الماضي من عودة وإعادة تأسيس لداعش، ليس فقط في جنوب وشرق سورية، بل وفي غرب العراق أيضا، وعلينا التعامل مع عودة ظهور داعش»، مؤكدا أن هذا «تهديد لنا جميعا ليس فقط في المنطقة، بل ولأوروبا وبقية العالم».

وحول تصاعد التوتر الأسبوع الماضي بين إيران والولايات المتحدة، عبر الملك عن أمله بأن «نقوم في الأشهر القليلة القادمة بتصويب الاتجاه في المنطقة، من خلال السعي للتهدئة والحد من التوتر»، مضيفا: «لغاية الآن، يبدو أن هناك تهدئة، ونرجو أن يستمر هذا التوجه، إذ لا يمكننا تحمل عدم الاستقرار في منطقتنا، الذي يؤثر على أوروبا وبقية العالم».

وتابع: «ما يحصل في طهران سيؤثر على بغداد ودمشق وبيروت، وعملية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

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