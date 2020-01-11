سلطان عمان الجديد يتعهد بمواصلة سياسة «عدم التدخل» التي انتهجها قابوس

تعهد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، السبت، بعد تعيينه خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد الذي توفي الجمعة، بمواصلة سياسة بلاده الخارجية القائمة على «عدم التدخل» التي انتهجها سلفه.

ووفق «فرانس برس»، قال السلطان الجديد في أول تصريحات له منذ تنصيبه سلطانا: «سوف نرتسم خط السلطان الراحل مؤكدين على الثوابت (..) وسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الخارجية لغيرنا واحترام سيادة الدول». كان السلطان هيثم بن طارق، قد أدى اليمين الدستورية، صباح السبت.