بالفيديو: تعرف إلى سلطان عمان الجديد بعد رحيل قابوس بن سعيد

سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد (أرشيفية: الإنترنت)

خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد، أدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، اليمين الدستورية أمام مجلس عمان، صباح السبت، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

وقالت الحكومة العمانية في تغريدة: «صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق بن تيمور آل سعيد -حفظه الله- يؤدي القسم سلطانا للبلاد (...) إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به جلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد».

إجراء دستوري

ووفق «فرانس برس»، أشار معلق التلفزيون العام في السلطنة إلى أن العائلة المالكة قررت فتح رسالة تركها السلطان الراحل وحدد فيها اسم خليفته. وحسب الدستور، يمكن لمجلس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، تحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.

مناصب سابقة

ووفق موقع صحيفة «الرؤية العمانية»، تولى السلطان الجديد هيثم بن طارق العديد من المناصب، فسبق أن كان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية «عمان 2040» ثم وزيرا للتراث والثقافة في فبراير 2002 وحتى 11 يناير 2020، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض.

وتولى هيثم بن طارق رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986 وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.

كانت وكالة الأنباء العمانية، قد أعلنت مساء الجمعة، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر يناهز 79 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقالت الوكالة، على موقعها وحسابها على موقع «تويتر»: «ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم». وأضافت الوكالة أن ديوان السلطان أعلن «الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة».