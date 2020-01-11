هيثم بن طارق يؤدي اليمين الدستورية سلطانا لعمان

السلطان هيثم بن طارق آل سعيد (أرشيفية: موقع صحيفة الرؤية العمانية)

أدى وزير التراث والثقافة العماني، هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام مجلس عمان، سلطانا للبلاد، خلفا لابن عمه قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية مساء الجمعة، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

ووفق موقع صحيفة «الرؤية» العمانية، عقد مجلس عمان، صباح السبت، جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم.

وحسب «فرانس برس»، قالت الحكومة العمانية في تغريدة: «صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق بن تيمور آل سعيد -حفظه الله - يؤدي القسم سلطانا للبلاد (...) إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به جلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد».