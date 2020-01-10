إسرائيل تفرج عن سوري متهم بالتجسس لصالح دمشق

دبابات إسرائيلية في مرتفعات الجولان عند الحدود مع سورية، 3 يناير 2020 (فرانس برس).

أعلنت السلطات الإسرائيليّة ليلة أمس الخميس الإفراج المبكر عن سجينين سوريين أحدهما يدعى صبحي المقت، وهو الذي يمضي عقوبة بالسجن بعد إدانته بالتجسّس لحساب دمشق، في إطار عمليّة تبادل معقّدة سهّلتها روسيا.

وصدقي المقت درزي من مواليد بلدة مجدل شمس في الجولان في 1967 ، وحكم عليه في 2015 بالسجن أحد عشر عاما بتهمة التجسّس والخيانة والاتّصال بعميل أجنبي ونقل معلومات إلى سورية في أوقات الحرب، حسب «فرانس برس».

وذكرت سلطات السجون الإسرائيليّة في بيان قبيل منتصف ليلة أمس أنه «سيتمّ إطلاق السجين الأمني صدقي المقت غدا، العاشر من يناير قبل انتهاء مدّة سجنه».

كما أعلنت السلطات خلال الليل الإفراج المبكر عن أمل أبو صلاح أحد سكان الجولان حيث يشكل الدروز غالبية، والذي كان مقرّرًا أن يُسجن حتى العام 2023 بتهمة قتل سوريّ عبَرَ الحدود الإسرائيلية. وكان الرجل الخمسيني سجن مرات عدة في إسرائيل من قبل بتُهمة التجسّس لصالح قوّة أجنبيّة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنّ الإفراج عن الرجلين يندرج في إطار «بادرة حسن نية» بعدما استعادت إسرائيل رفات الجندي زخاري بوميل الذي فُقِد منذ اجتياحها لبنان في صيف 1982.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإفراج عن المقت وأبو صلاح تأخر لأن الرجلين كانا يريدان العودة إلى بلدة مجدل شمس في الجولان بدلا من التوجه إلى سورية.