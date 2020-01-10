الجيش الروسي يعلن وقف إطلاق النار في إدلب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يناير 2020, 08:23 صباحا
نازحون سوريون في مخيم بمحيط بلدة الدانا شمال إدلب، 27 ديسمبر 2019، (ا ف ب)

أعلن الجيش الروسي أن وقفا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ، الخميس، بناء على اتفاق روسي تركي في محافظة إدلب التي تهيمن عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وتنظيمات أخرى أقل نفوذا في شمال غرب سورية.

وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سورية في بيان: «دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وفقًا لاتفاق مع الجانب التركي»، ولم يدل البيان بمزيد من التفاصيل، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ورغم الهدنة التي أعلنت في أغسطس الماضي، كثفت القوات السورية بدعم من القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة أعمال القصف التي أوقعت أعدادا كبيرة من الضحايا في إدلب، آخر معقل لفصائل المعارضة، مما تسبب في تدفق النازحين إلى تركيا، إذ نزح في ديسمبر وحده، نحو 284 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة.

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ويأتي إعلان وقف إطلاق النار غداة اجتماع في اسطنبول بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان اللذين لم يتطرقا سوى بإيجاز للوضع في سورية في بيانهما المشترك.

لكن أنقرة دعت روسيا، الثلاثاء، إلى «وقف هجمات النظام» السوري على إدلب، وطالبت باحترام الهدنة التي تم التوصل إليها في أغسطس الماضي.

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