سقوط صاروخين بالقرب من مقر السفارة الأميركية في العراق

سقط صاروخان مساء الأربعاء داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، حيث مقر السفارة الأميركية، بحسب ما أفاد مصدر أمني، في ثالث هجوم من نوعه منذ اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أميركية الأسبوع الماضي.

وسمع صحافيون في وكالة «فرانس برس» دوي الانفجارين في وسط العاصمة، أعقبه صوت صفارات الإنذار في المنطقة الخضراء، وذلك بعد 24 ساعة من هجوم صاروخي شنته إيران على قاعدة عسكرية تضم جنودًا أميركيين في غرب العراق.

وأفاد شهود عيان بأن الانفجارين هما الأقوى في سلسلة الهجمات على المنطقة الخضراء.

