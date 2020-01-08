النيابة العامة اللبنانية تستدعي كارلوس غصن إلى التحقيق غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 09:54 مساء

استدعت النيابة العامة اللبنانية قطب صناعة السيارات السابق كارلوس غصن، إلى جلسة تحقيق تعقد غدًا الخميس، للاستماع إلى إفادته، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء في بيروت بعد فراره من اليابان حيث يلاحق قضائيًا.

واستدعى النائب العام القاضي غسان عويدات، غصن للاستماع إلى إفادته حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الياباني والتي تتهمه بارتكاب جرائم على الأراضي اليابانية وتطالب بتوقيفه، وكذلك الاستماع لإفادته حول أخبار عن «دخوله بلاد العدو والاجتماع مع عدد من القيادات الإسرائيلية»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس»، عن «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.

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