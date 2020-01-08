الرئيس المصري يؤكد على وحدة واستقرار ليبيا وضرورة حلحلة الموقف الراهن

جانب من لقاء الرئيس المصري ونائب رئيس الوزاراء الصيني. (الإنترنت)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على «وحدة واستقرار ليبيا، وأهمية العمل على حلحلة الموقف الداخلي الليبي الراهن، وكذلك وضع حد لحجم التدخلات الدولية غير المشروعة»

وجاءت تصريحات الرئيس المصري خلال استقبال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصيني وانج يي، حيث تم التوافق على خطورة «ما يمثله التصعيد الأخير في ليبيا على أمن وسلم المنطقة بأسرها، الأمر الذي يتطلب دعم كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا»، وفق بيان للناطق باسم الرئاسة المصرية على الصفحة الرسمية بالفيسبوك.

الحزام والطريق

وذكر الناطق أن اللقاء تناول استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أشار الرئيس المصري إلى تكامل المبادرة الصينية «الحزام والطريق» مع جهود مصر التنموية، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس، وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لا سيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة.

كما أعرب السيسي عن التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر، فضلاً عن تشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في مصر، لا سيما في إطار ما تحظى به الشركات الصينية من دعم من قبل الدولة المصرية.

وقد أكد وزير الخارجية الصيني من جانبه أن مصر تعد سوقا واعدا للاستثمارات والشركات الصينية، ومن ثم تعكف الصين على دراسة سبل الارتقاء بالتبادل التجاري بين البلدين، خاصةً في مجالات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بالنسبة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، حيث ثمن المسؤول الصيني في هذا الإطار الدور المصري الرائد في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، خاصةً من خلال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، أو عن طريق الجهود المصرية الفاعلة في تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات في محيطها الإقليمي.

وقد تم التطرق في هذا السياق إلى تطورات الأوضاع بالخليج؛ وتأكيد أهمية استمرار التنسيق المتبادل لاحتواء الأوضاع بالمنطقة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة الخليج.