رئيس الجزائر يشكل لجنة خاصة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 05:56 مساء
عبد المجيد تبون. (أ ف ب)

كلف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأربعاء، أحمد لعرابة، الأستاذ الجامعي و العضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، برئاسة لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية «واج» أن تبون استقبل لعرابة الذي كلفه، اليوم، وكلفه برئاسة لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور.

وذكرت أنه «جرى الاستقبال بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد». ونقلت عن لعرابة قوله «لقد حظيت باستقبال من طرف رئيس الجمهورية الذي شرفني برئاسة لجنة مكلفة بإعداد اقتراحات حول مراجعة الدستور وإني أشكره على الثقة التي وضعها في شخصي».

وأوضح أن هذه اللجنة تتكون من «كفاءات وخبرات وطنية في المجال القانوني، سيما القانون الدستوري»، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك فرص أخرى لإعطاء المزيد من التفاصيل حول المهمة التي كلف بها أعضاء اللجنة المذكورة.

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