رئيس البرلمان العراقي يدين «الانتهاك الإيراني» لسيادة أراضي بلاده

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 02:54 مساء
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. (أرشيفية: الإنترنت).

دان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ما سماه «الانتهاك الإيراني للسيادة» في بلاده، داعيا الحكومة إلى «اتخاذ تدابير».

وقال الحلبوسي في بيان، اليوم الأربعاء: «نؤكد رفضنا القاطع لمحاولة الأطراف المتنازعة استخدام الساحة العراقية في تصفية الحسابات، مضيفا أنه من الواجب على الحكومة «اتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لإيقاف مثل هذه الاعتداءات»، حسب «فرانس برس».

والحلبوسي، ابن محافظة الأنبار، حيث قاعدة عين الأسد التي تعرضت لقصف صاروخي إيراني فجر اليوم، رداً على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

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