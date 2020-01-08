العراق: إيران أبلغتنا بالضربة الموجهة للقاعدتين الأميركيتين في الأنبار وأربيل

أعلنت السلطات العراقية تلقيها رسالة من إيران بتنفيذها الضربة التي وجهتها للقاعدتين الأميركيتين ردّاً على اغتيال رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد قبل خمسة أيام.

وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي: «تلقينا رسالة شفوية رسمية من قبل الجمهورية الاسلامية في ايران بان الرد الإيراني على اغتيال الشهيد قاسم سليماني قد بدأ أو سيبدأ بعد قليل، وان الضربة ستقتصر على أماكن تواجد الجيش الاميركي في العراق»، بحسب «فرانس برس».

وأشار البيان إلى أنه «في نفس الوقت بالضبط اتصل بنا الجانب الأميركي وكانت الصواريخ تتساقط على الجناح الخاص بالقوات الأميركية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل».