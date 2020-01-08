العراق يعلن سقوط 22 صاروخا إيرانيا في أراضيه.. ولا خسائر بين قواته

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 08:49 صباحا
قوات تابعة إلى الجيش العراقي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية صباح الأربعاء، في بيان سقوط 22 صاروخا في العراق، بعدما قصفت إيران بصواريخ بالستية فجرا قاعدتين عسكريتين يتمركز فيهما جنود أميركيون، ردا على مقتل قائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية.

وأشار البيان الذي نشر بعد نحو سبع ساعات من الهجوم ولم يشر إلى إيران، إلى أن القصف استمر نصف ساعة «وقد سقط 17 صاروخا على قاعدة عين الأسد الجوية (...) وخمسة صواريخ على مدينة أربيل»، منوها بأنه «لم يسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية» من دون تفاصيل عن الجنود الأميركيين. 

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