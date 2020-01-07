واشنطن تدعو حكومة العراق لـ«حماية شعبها» من كتائب «حزب الله»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 03:55 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. (أرشيفية: الإنترنت).

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه غاضب لأن «الإرهابيين المدعومين من إيران لا يزالون يواصلون تهديد سلامة العراقيين»، مشيرا إلى كتائب «حزب الله» العراقية، وداعيا الحكومة العراقية إلى التدخل ضد هذه الكتائب.

وأضاف بومبيو في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» اليوم الثلاثاء: «بينما كان عراقيون عاديون يجتمعون مع عائلاتهم، أطلق كتائب حزب الله صواريخ... حول بغداد، أشعر بالغضب لأن هؤلاء الإرهابيين المدعومين من إيران يواصلون تهديد سلامة العراقيين.. متى ستبدأ الحكومة بحماية العراقيين من هذه العصابة؟».

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وهددت الكتائب أمس الاثنين بمنع تدفق النفط الخليجي إلى أسواق الولايات المتحدة في حال فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب أية عقوبات على العراق. وقال المسؤول الأمني في الكتائب علي العسكري: «إذا فرض ترامب... عقوبات إقتصادية على العراق، سنعمل مع الأصدقاء لمنع تدفق النفط الخليجي لأميركا».

والجمعة الماضي، قتلت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية بالعاصمة العراقية بغداد. وفي 29 ديسمبر الماضي، قتل 15 مقاتلأ بينهم قياديون في ضربات جوية أميركية استهدفت قواعد لكتائب «حزب الله» العراقي في غرب البلاد.

وجاءت هذه الضربات بعد يومين من مقتل أميركي في العراق في هجوم بعشرات القذائف استهدف قاعدة عسكرية في كركوك شمالي العراق.

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