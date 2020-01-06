ألمانيا ترفض تهديدات ترامب للعراق بعد طلب بغداد إنهاء تواجد القوات الأجنبية

أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن رفض بلاده تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق في حال أُجبرت القوات الأميركية على مغادرة الأراضي العراقية.

وقال ماس لإذاعة «دويتشلاند فونك»، اليوم الاثنين: «لا أعتقد أنه يمكن إقناع العراق عبر تهديدات، إنما من خلال حجج... هذه التهديدات لا تساعد كثيرا»، حسب «فرانس برس».

وطلب البرلمان العراقي من الحكومة إنهاء تواجد القوّات الأجنبيّة في البلاد عبر المباشرة بـ«إلغاء طلب المساعدة» المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم «داعش»، وهو ما رفضه ترامب وهدد بفرض عقوبات على بغداد.