ترامب يتوعد العراق بـ«العقوبات» وإيران بـ«الانتقام»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، (أرشيفية: ا ف ب)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات «شديدة» على العراق إذا أجبر القوات الأميركية على مغادرة أراضيه، بعد ساعات من مطالبة البرلمان العراقي الحكومة بـ«إنهاء تواجد» القوّات الأجنبيّة في البلاد.

وقال ترامب على متن الطائرة الرئاسية «آير فورس وان»، بينما كان عائدا إلى واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعين في فلوريدا «إذا طلبوا منا بالفعل أن نغادر، وإذا لم يتمّ ذلك وديا، فسنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها سابقا»، مشيرا إلى أن هذه العقوبات التي هدَّد بفرضها على العراق ستجعل من تلكَ المفروضة على إيران ضئيلة مقارنة بها، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكمل ترامب: «لدينا قاعدة جوّية باهظة الكلفة بشكلٍ استثنائيّ هناك، لقد كلّفت مليارات الدولارات لبنائها، لن نغادر إذا لم يعوضوا لنا» كلفتها.

تهديد ترامب

وفي سياق متصل، توعد ترامب طهران بـ«انتقام كبير» إذا شنت هجوما على منشآت أميركية في الشرق الأوسط، قائلا: «إذا فعلوا أيّ شيء فسيكون هناك انتقام كبير»، كما هدد مجددا بضرب مواقع ثقافية إيرانية، سائلا: «لديهم الحق في قتل مواطنينا (...) وليس لدينا حقّ المسّ بمواقعهم الثقافية؟».

وأمس الأحد، دعا برلمان العراق الحكومة إلى «إنهاء تواجد أي قوات أجنبية» على أراضيه، عبر المباشرة بـ«إلغاء طلب المساعدة» المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم داعش.

وخلال جلسة طارئة للبرلمان نقلت مباشرة عبر شاشة القناة الرسمية للدولة، وبحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، صادق النواب على «إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة»، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

والأحد أكّد مستشار المرشد الأعلى الإيراني أن ردّ إيران على اغتيال سليماني «سيكون عسكريا». وقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» الذي كان مكلفا بالعمليات الخارجية للحرس الثوري ومهندس الاستراتيجية الإيرانية في الشرق الأوسط، في ضربة جوية أميركية استهدفته فجر الجمعة أمام مطار بغداد الدولي.