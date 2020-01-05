روسيا تعلق على قرار البرلمان العراقي بإنهاء وجود القوات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 08:43 مساء

وصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس «الدوما» الروسي، ليونيد سلوتسكي، قرار البرلمان العراقي بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني على أراضيها بأنه «رد فعل طبيعي».

وغرد سلوتسكي عبر موقع «تويتر» قائلا «صوت البرلمان العراقي على إنهاء وجود قوات التحالف بقيادة أميركا. وهذا رد فعل طبيعي على انتهاك واشنطن الهمجي لسيادة البلاد وقتل المسؤول الإيراني الجنرال سليماني على أراضيها»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف «يجب أن تكون الخطوة التالية من قبل مجلس الأمن الدولي». وأقر البرلمان العراقي، اليوم الأحد، إلزام الحكومة العراقية بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، فضلًا عن إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي، وإلزام الحكومة تقديم شكوى ضد واشنطن في مجلس الأمن.

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