السعودية: واشنطن لم تقم بمشاورتنا قبل اغتيال سليماني

صرح مسؤول سعودي لوكالة «فرانس برس»، الأحد، بأن واشنطن لم تقم بمشاورة الرياض بشأن الضربة التي قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بينما تحاول المملكة تخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة.

وقال المسؤول لوكالة «فرانس برس» طالبا عدم كشف هويته إنه «لم تتم مشاورة المملكة العربية السعودية بشأن الهجوم الأميركي»، مضيفا: «نظرا للتطورات السريعة، تؤكد المملكة أهمية البرهنة على ضبط النفس للوقاية من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد».

ودعت وزارة الخارجية السعودية الجمعة إلى ضبط النفس، بينما طالب الملك سلمان بن عبدالعزيز بإجراءات عاجلة لـ«خفض التوتر»، في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، وفي اتصال هاتفي آخر مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على «ضرورة تهدئة الوضع»، كما ذكرت الوكالة.

من جهتها، ذكرت جريدة «الشرق الأوسط» السعودية أن ولي العهد كلف شقيقه الأصغر نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان التوجه إلى واشنطن ولندن في الأيام المقبلة لنقل هذه الدعوة إلى ضبط النفس، وقالت الجريدة إن الأمير خالد سيلتقي كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع في واشنطن.

وأثار مقتل الجنرال الإيراني قلقا في مختلف أنحاء العالم، حيث دعت غالبية العواصم إلى الهدوء لتجنب «التصعيد»، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء السبت بأن تضرب الولايات المتحدة إيران بشكل أقوى من أي ضربة واجهتها من قبل، إذا ردت طهران على اغتيال سليماني.

ويرى محللون أن الجماعات الموالية لإيران لديها قدرات لشن هجمات ضد الأهداف الأميركية في دول الخليج، بالإضافة إلى السفن وناقلات النفط التي تمر بمضيق هرمز الاستراتيجي، وقال توماس جونو الأستاذ المساعد في جامعة أوتاوا الكندية «توقعوا ردودا انتقامية إيرانية بشكل مباشر أو عبر جماعات في العراق ولبنان وغيرها تستهدف شركاء الولايات المتحدة في المنطقة بما في ذلك السعودية».

وأضاف: «نظرا إلى المناخ السائد في الولايات المتحدة حيث وصل الدعم إلى السعودية عبر الإعلام والكونغرس إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، سيكون من الصعب على ترامب أن يخصص موارد كبرى لمساعدتها».

ومن جهتهم، دعا المتمردون الحوثيون في اليمن الذين يقاتلون تحالفا بقيادة السعودية في بلادهم منذ خمس سنوات إلى الرد على اغتيال سليماني، وقال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله المعروفة بـ«الحوثيين»، محمد البخيتي، لوكالة «فرانس برس» «هذا العدوان على محور المقاومة لا يمكن أن يمر دون رد»، مضيفا: «طبيعة الرد وكيفيته وزمانه سيحدده العراق وإيران ونحن سنقف إلى جانبهما كمحور للمقاومة».

وتقول الولايات المتحدة وحليفتها السعودية التي تقاتل المتمردين اليمنيين منذ 2015 إن طهران قدّمت السلاح للحوثيين وقامت بتدريبهم وتجهيزهم.