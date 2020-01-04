تشييع جثماني قاسم سليماني والمهندس في بغداد وسط هتافات «الموت لأميركا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يناير 2020, 09:05 صباحا

تجمع آلاف العراقيين في العاصمة بغداد اليوم، السبت، في موكب حول نعشي كل من الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اللذين قتلا أمس الجمعة في غارة أميركية.

وهتف المتجمعون «الموت لأميركا»، بينما يجري التشييع حاليا في حي الكاظمية في بغداد، قبل أن تنظم مراسم تشييع وطنية في المنطقة الخضراء بحضور عدد من القادة العراقيين، وفق «فرانس برس».

وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت أن جثمان سليماني، سيتم تشييعه صباح السبت في بغداد، على أن يتم نقله مساء اليوم إلى إيران؛ على أن تقام صباح الأحد مراسم تشييع له في جامعة طهران.

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