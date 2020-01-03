بشار الأسد يشيد بوقوف سليماني إلى جانب الجيش السوري ويعتبره «شهيدا»

الرئيس السوري بشار الأسد. (أرشيفية: الإنترنت).

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الشعب السوري «لن ينسى» وقوف القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، الذي اغتيل فجر الجمعة في غارة أميركية في بغداد، إلى جانب جيش بلاده بعد اندلاع النزاع المستمر منذ نحو تسع سنوات.

وكتب الأسد في برقية تعزية وجهها إلى مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، ونقلتها وكالة «فرانس برس»: «سيبقى ذكر الشهيد سليماني خالدا في ضمائر الشعب السوري، الذي لن ينسى وقوفه إلى جانب الجيش العربي السوري في دفاعه عن سوريا ضد الإرهاب وداعميه، وبصماته الجلية في العديد من الانتصارات ضد التنظيمات الإرهابية».