مصر تدعو إلى «احتواء الموقف» بعد مقتل الجنرال سليماني

دعت مصر إلى «احتواء الموقف»، و«تفادي أي تصعيد جديد»، وذلك في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني في غارة أميركية في العراق فجر الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إنها تتابع التطورات المتسارعة للأحداث في العراق بـ«قدر كبير من القلق»، لافتة إلى أن تلك التطورات «تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه».

وأكد البيان أن احتواء الموقف يتطلب «الوقف الفوري لكافة أنواع التدخلات الإقليمية في شؤون الدول والشعوب العربية»، مشيرة إلى أن تلك التدخلات «لم تؤد سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها التواقين إلى السلام والاستقرار».