18 قتيلا بينهم أطفال في تحطم طائرة عسكرية في دارفور

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يناير 2020, 11:18 مساء
مخيم «كلمة» في نيالا عاصمة إقليم دارفور، للفارين من النزاع في الإقليم، 9 تشرين أكتوبر 2019. (فرانس برس).

لقي 18 شخصا بينهم أربعة أطفال حتفهم إثر سقوط طائرة شحن عسكرية، مساء الخميس، بعد إقلاعها من مطار الجنينة في ولاية غرب دارفور غرب السودان، وفق الناطق باسم القوات المسلحة السودانية.

وقال الناطق العميد الدكتور ركن عامر محمد الحسن في بيان إن طائرة عسكرية من طراز «انتونوف 12» سقطت مساء اليوم، بعد خمس دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة، ما أدى إلى «تحطمها واستشهاد طاقمها المكون من سبعة أفراد (عسكريين) إضافة إلى ثلاثة قضاة وثمانية مواطنين بينهم أربعة أطفال»، لافتا إلى أن التحقيق جار لمعرفة أسباب الحادث، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكد مصدر محلي من مدينة الجنينة في اتصال مع «فرانس برس» أن الطائرة أفرغت مساعدات مخصصة للمتضررين جراء الاشتباكات التي اندلعت الأحد الماضي، بين مسلحين قبليين في المنطقة التي عاد إليها الهدوء الخميس.

وأسفرت تلك الاشتباكات التي اندلعت بين مسلحين من قبائل عربية وأخرى إفريقية في الجنينة التي تنتشر فيها مخيمات يعيش فيها نازحون جراء النزاع الذي شهدته دارفور ابتداء من 2003، عن مقتل 48 شخصا، وإصابة نحو 250 آخرين بجروح.

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