الإفراج عن 76 من المحتجين الجزائريين بينهم أحد رموز الاستقلال

حشود من الجزائريين في تظاهرة مناهضة للسلطات. (أرشيفية: الإنترنت)

أفرج القضاء الجزائري، اليوم الخميس، عن 76 من الناشطين في حركة الاحتجاج، بينهم لخضر بورقعة، أحد رموز الاستقلال وثورة التحرير الجزائرية من الاستعمار الفرنسي.

وغادر بورقعة السجن حيث كان موقوفا في إطار الاحتجاز الاحتياطي منذ ستة أشهر، وقال محاميه عبدالغني بادي، لوكالة « فرانس برس» إن «جلسة المحاكمة التي كانت مرتقبة صباحا، تأجلت وقرر القاضي الإفراج عنه»، موضحا أن بورقعة الذي أجرى عملية جراحية لإصابته بفتق في البطن خلال فترة احتجازه في نوفمبر الماضي، سيمثل حرا في الجلسة المقررة في 12 مارس المقبل.

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وحسب وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، تم إسقاط تهمة «المشاركة في عملية ضرب معنويات الجيش» عن بورقعة، وهي جريمة عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات، ولم يعد يواجه سوى تهمة «الإساءة إلى هيئة قائمة» وعقوبتها غرامة. وأفاد التلفزيون الجزائري بأنه أُفرج في الإجمال عن 76 شخصًا 51 منهم في العاصمة. وأفرج عن البعض قبل انقضاء مدد عقوباتهم لكن الأغلبية كانوا في وضع الحبس الاحتياطي.

وقال رئيس لجنة الإفراج عن المعتقلين، قاسي تنساوت، إنه أُفرج عن 15 ناشطا على الأقل، مشيرًا الى أن عمليات الإفراج الموقت مستمرة ولا يمكن تقدير أعداد المفرج عنهم في الحال. وكانت هذه اللجنة قد أحصت الخميس وجود 140 شخصاً محتجزين، ينتظرون محاكمتهم أو دينوا سابقا.

سجناء ورأي

واعتبر تنساوت أنّ ما يجري قد يكون في سياق إرادة السلطات الإفراج عن الجزء الأكبر من «معتقلي الحراك»، بهدف تهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة، مشيرا إلى أن المفرج عنهم موقتا لم تسقط عنهم التهم، فيما تحدثت اللجنة على «فيسبوك» عن «تعليمات وطنية من رئاسة الجمهورية للإفراج عن رهائن لكسب ود الشارع».

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عرض «الحوار» على حركة الاحتجاج، فيما اشترط العديد من وجوه حركة الاحتجاج التي لا يوجد لها هيكل رسمي وتطالب بتغيير النظام، عدة شروط منها الإفراج عن «سجناء سياسيين ورأي».

واعتبر نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، سعيد صالحي، أن «الإفراج عن المعتقلين كان مطلبا مركزيا لحركة» الاحتجاج و«هذا نصر لها»، مضيفا «لكن تم الإفراج عن المعتقلين كما تم اعتقالهم، بتعليمات سياسية».

وأثار توقيف بورقعة الذي كان أحد القادة العسكريين لثورة التحرير الجزائرية (1954-1962)، في منزله ثم وضعه قيد الحجز الاحتياطي في 30 يونيو، الغضب في الجزائر. وكان بورقعة يشارك في تظاهرات الاحتجاج الأسبوعية ثم أصبحت صوره ترفع خلال التظاهرات اللاحقة وتحول إلى رمز لـ«معتقلي» الاحتجاج.