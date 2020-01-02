تعيين الدبلوماسي المخضرم عبداللطيف الزياني وزيرا لخارجية البحرين

أعلنت مملكة البحرين، الخميس، تعيين الدبلوماسي البحريني المخضرم عبداللطيف الزياني كوزير للخارجية، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

وكان الزياني يشغل في السابق منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي منذ العام 2011، خلفا لوزير الخارجية السابق الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الذي شغل المنصب منذ العام 2005، وقال ديوان ولي العهد البحريني في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر» إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة التقى، الخميس، الزياني وأبلغه بـ«رغبة جلالة الملك المفدى بتعيينه وزيرا للخارجية».

وبحسب البيان فإن الأمير أعلن أيضا تعيين وزير الخارجية السابق كمستشار للملك للشؤون الدبلوماسية، وكان وزير الخارجية السابق خالد بن أحمد آل خليفة معروفا بتصريحاته المعادية لإيران، والتي اعتبرت مؤيدة لإسرائيل.

وفي العام 2018، اعتبر الشيخ خالد أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها بـ«تدمير مصادر الخطر»، في إشارة إلى إيران بعد ضربات إسرائيلية في سورية، ويمر مجلس التعاون الخليجي الذي أُسس العام 1981 بأزمة داخلية منذ صيف العام 2017، وهذا الاتحاد يشمل السعودية والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان.

وقطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017 بعدما اتّهمت الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة وبالتدخل في شؤونها، ونفت الدوحة مرارا هذه الاتهامات.