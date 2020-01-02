السودان: مقتل 48 شخصا في اشتباكات قبلية بغرب دارفور

مخيم كلمة في نيالا عاصمة إقليم دارفور بالسودان، للفارين من النزاع في الإقليم. (أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني، الخميس، أنها نقلت 48 جثة من ضحايا الاشتباكات القبلية التي اندلعت مساء 29 ديسمبر بالجنينة عاصمة غرب دارفور إلى مشرحة مستشفى المدينة، حيث أصيب 241 شخصا بجروح، 19 منهم في حالة جرحة تم نقلهم إلى الخرطوم، وفق بيان للهلال الأحمر السوداني، حيث اندلعت الاشتباكات في المدينة مساء الأحد وتواصلت الإثنين بالأسلحة وتم إحراق عدد من المنازل، وتدور الاشتباكات بين منتمين لمجموعات عربية وأخرى أفريقية.

وقال الهلال الأحمر في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه إن فريقه «تمكن من إخلاء وإسعاف 55 مصابا إلى مستشفى الجنينة، و19 مصابا في حالة حرجة تم نقلهم إلى مطار الجنينة ومنه إلى الخرطوم، كما تم تقديم الإسعاف ميدانيا لـ167 وتم تحويل 48 جثة إلى المشرحة»، وأوضح البيان أن «هذه الحصيلة حتى أمس (الأربعاء) وصباح اليوم الأوضاع هادئة».

وزار وفد حكومي من أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء مدينة الجنينة، وكانت الحكومة قررت، الثلاثاء، إرسال مزيد من القوات إلى المدينة وشكلت لجنة تحقيق في الأحداث، والإثنين فرضت السلطات المحلية حظر التجول بالولاية.

وقالت إحدى الفارات من مخيم كردينق القريب من المدينة لـ«فرانس برس»، الثلاثاء، عبر الهاتف جرى «حرق منازلنا والآن ليس لدينا ما نلبسه أو نأكله، والجثث ملقاة على الأرض تركناها عندما فررنا من الخيم صباح اليوم».

وعلقت فصائل مسلحة مفاوضات مع الحكومة في جوبا جراء الأحداث، وقالت في بيان الإثنين: «ظل مسار دارفور يتابع بقلق شديد منذ يوم الأمس الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة الجنينة، وإزاء هذه الأحداث يؤكد مسار دارفور تعليق المفاوضات إلى حين معالجة الأوضاع والتحقيق في الجرائم المرتكبة في حق المواطنين».

ويشهد الإقليم الذي تتجاوز مساحته مساحة فرنسا اضطرابات منذ العام 2003، عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الخرطوم التي يساندها العرب، وردا على ذلك جندت حكومة عمر البشير ميليشيات عربية تتهمها منظمات حقوقية بارتكاب فظائع أثناء النزاع، مما أفضى إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير واثنين من معاونيه وزعيم قبلي، بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ووفقا للأمم المتحدة تسبب النزاع في مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.