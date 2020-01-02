تسعة قتلى بينهم أطفال في قصف للنظام السوري على مدرسة بإدلب

دماء أمام مدخل مدرسة تعرّضت لقصف في إدلب, 1 يناير 2020, (أ ف ب)

قتل تسعة مدنيين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، الأربعاء في قصف صاروخي شنته القوات النظامية وأصاب مدرسة في محافظة إدلب، التي يسيطر عليها الجهاديون في شمال غرب سورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكثفت قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة الغارات على المنطقة الخاضعة بمعظمها لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذاً، منذ منتصف ديسمبر الماضي، في وقت تحقق قوات النظام تقدما على الأرض رغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في أغسطس الماضي ودعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد.

وذكر المرصد أن ضربات صاروخية أرض أرض استهدفت بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي وسقطت على مدرسة ومناطق أخرى في البلدة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة «فرانس برس» إن 15 شخصا أصيبوا بجروح، مشيرا إلى أن جزءا من المدرسة كان قد تم تجهيزه لاستقبال العائلات النازحة.

وشاهد مراسل وكالة «فرانس برس»، بقعاً من الدماء أمام بوابة المدرسة، وفي المشفى كان جثمان فتاة مسجى وبدت ضمادات حول رأسها فيما كان فتى يتلقى العلاج جراء إصابته في قدمه.

ونزح أكثر من 284 ألف شخص خلال شهر ديسمبر الماضي، جراء القصف وأعمال العنف، لا سيما خلال التصعيد العسكري الأخير في محافظة إدلب، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة.

يأتي النزوح الجماعي في وقت تتساقط أمطار غزيرة في المنطقة وتتسبب بسيول في مخيمات النازحين.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أنه «تم تجهيز المباني العامة كالمساجد والمرائب وصالات الأفراح والمدارس لاستقبال العائلات» لإيواء النازحين.

ويعتبر النظام السوري الذي يسيطر على أكثر من 70% من الأراضي السورية أن معركة إدلب ستحسم الوضع في البلاد، التي اندلع النزاع فيها عام 2011، وخلف أكثر من 370 ألف قتيل وملايين النازحين واللاجئين.