الحشد الشعبي يأمر أنصاره بالانسحاب من أمام السفارة الأميركية في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 02:05 مساء

أمرت قيادة هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، أنصارها بالانسحاب من أمام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد بعد يوم من الاعتصام، لكن أحد الفصائل الموالية لإيران رفض ذلك.

ودعا الحشد في بيان وجهه إلى أنصاره إلى «الانسحاب احتراما لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظا على هيبة الدولة»، مضيفا أنه «رسالة الجماهير وصلت». لكن مسؤولا رفيعا في كتائب حزب الله الفصيل الموالي لإيران أكد لـ«فرانس برس»، رفضه الانسحاب والاستمرار في الاعتصام أمام السفارة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن فرنسا تدين هجوم المتظاهرين على السفارة أمس، معربةً عن «تضامنها التام» مع الولايات المتحدة.

وصرحت الوزيرة من مضيق هرمز حيث قضت ليلة رأس السنة إلى جانب طاقم فرقاطة كوربيه الفرنسية: «تدين فرنسا بشدة الهجمات ضد مواقع التحالف الدولي في العراق ومحاولات اقتحام السفارة الأميركية في بغداد».

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