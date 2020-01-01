أمن السفارة الأميركية في بغداد يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

عراقيون مؤيدون لقوات الحشد يحاولون اقتحام السفارة الأميركية في بغداد، 31 ديسمبر 2019، (ا ف ب)

أطلقت قوات أمن السفارة الأميركية في بغداد، صباح اليوم الأربعاء، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين العراقيين، كانوا يحرقون العلم الأميركي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبعد مهاجمتهم السفارة الأميركية لساعات، أعلن مئات الأشخاص، الثلاثاء، اعتصاما مفتوحا في محيط السفارة، لتحقيق مطلبهم بانسحاب الأميركيين من العراق، وذلك إثر ضربات جوية أميركية أدت إلى مقتل 25 مقاتلا من فصيل مسلح موالٍ لإيران. ومساء الثلاثاء، قام متظاهرون بنصب نحو 50 خيمة مع إمدادات صحية خاصة بالتخييم.

وأثارت الضربات الجوية الأميركية ليل الأحد على قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي، وهو فصيل شيعي مسلح من الحشد الشعبي الموالي لإيران، استياءً في العراق، بلغ ذروته بمهاجمة آلاف العراقيين من مؤيدين لفصائل مسلحة موالية لإيران، الثلاثاء، السفارة الأميركية في بغداد.

اقرأ أيضا: إجلاء السفير الأميركي وموظفي السفارة في بغداد

وصباح الأربعاء، أعادت القوات العراقية إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد، حيث توجد السفارة الأميركية ومؤسسات عراقية مهمة، بعدما تمكن المتظاهرون الثلاثاء من دخولها.

وحاول المحتجون الاقتراب من السفارة الأميركية، محرقين أعلاما أميركية ومرددين عبارة «أميركا الشيطان الأكبر». وأطلقت بعد ذلك من داخل حرم المجمع الضخم للسفارة قنابل غاز مسيل للدموع على المتظاهرين.

ونقلت سيارات الإسعاف محتجين أصيبوا بحالات اختناق، فيما وصلت تعزيزات من الشرطة لمساندة القوات العراقية التي شكلت طوقا أمنيا حول المكان.