أميركا ترسل 750 جنديا إضافيا ردا على مهاجمة سفارتها في العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 08:34 صباحا
مدرعات من نوع برادلي تابعة للجيش الأميركي، (أرشيفية: ا ف ب)

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك أسبر أن البنتاغون سيرسل نحو 750 جنديا إضافيا إلى الشرق الأوسط ردا على الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد .

وقال أسبر في بيان «سيتم نشر الجنود في المنطقة على الفور»، معقبا أن هناك «قوات إضافية» جاهزة ليتم نشرها «في الأيام المقبلة»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي حين حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران مسؤولية الوقوف وراء الهجوم، بينما نّددت طهران بـ«وقاحة» واشنطن، داعية إياها إلى إعادة النظر في سياساتها في المنطقة.

وليلا، أجرى ترامب اتصالا برئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي أكد خلاله الرئيس الأميركي «ضرورة حماية المنشآت الاميركية في العراق، والاشخاص العاملين فيها»، بحسب البيت الأبيض

وكان ترامب قد اتّهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفارة الأميركية، قائلا عبر تويتر، «إيران دبّرت هجوما ضد السفارة الأميركية في العراق، وسيُحمّلون مسؤولية ذلك بشكل كامل»، داعيا العراق إلى «استخدام قواته لحماية السفارة».

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