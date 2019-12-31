«البلاط السلطاني العماني» يوضح الحالة الصحية لقابوس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 06:47 مساء
السلطان قابوس في ديوان البلاط في مسقط، 14 يناير 2019. (أ ف ب)

نقل الإعلام العماني عن ديوان البلاط السلطاني، الثلاثاء، قوله إن «حال السلطان قابوس مستقر» منذ ملازمته المستشفى أخيرا.

ويحكم قابوس (79 عاما) سلطنة عمان منذ 1970 وهو غير متزوج ولا أبناء وأشقاء له. وهو يتلقى العلاج من سرطان في القولون، حسب دبلوماسيين، وفق «فرانس برس».

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلا عن بيان صادر عن ديوان البلاط أن «حال السلطان مستقرة، ويتابع برنامج العلاج المقرر» دون كشف طبيعة المرض أو العلاج. وتكثفت الشائعات حول وضعه الصحي في الأسابيع الأخيرة منذ عودته من بلجيكا حيث خضع لفحوصات طبية.

وكانت زياراته المتكررة لألمانيا بدافع العلاج أثارت القلق حول خلافته واستقرار البلاد، التي تلعب بانتظام دور الوسيط للحلفاء الغربيين، خصوصا في العلاقات مع إيران. وبموجب الدستور على السلطان أن يكتب رسالة يعين فيها خلفا له، ويكشف مضمونها في حال لم تتفق الأسرة على اسم خلال مهلة ثلاثة أيام بعد وفاته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحكومة البريطانية ترفع الحد الأدنى للأجور
اقتصاد
الحرائق تحاصر آلاف الأشخاص في شواطئ أستراليا
دولى
تعرف على توصيات ندوة «السنوسية من الزاوية إلى الدولة»
ثقافة وفن
«فرانس برس»: النيران على مشارف ملبورن مع اشتداد الحرائق في أستراليا بسبب موجة ...
دولى
«فرانس برس»: حكم بالإعدام على 27 عضوا في جهاز المخابرات العامة السوداني في قضية ...
عربى
بعد تصميمه أغلى فستان في العالم.. هاني البحيري يهدي 10 فساتين لمرضى السرطان
أناقة وجمال
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض مرض «وقت الراحة».. وكيفية تجنبه