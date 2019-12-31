«البلاط السلطاني العماني» يوضح الحالة الصحية لقابوس

السلطان قابوس في ديوان البلاط في مسقط، 14 يناير 2019. (أ ف ب)

نقل الإعلام العماني عن ديوان البلاط السلطاني، الثلاثاء، قوله إن «حال السلطان قابوس مستقر» منذ ملازمته المستشفى أخيرا.

ويحكم قابوس (79 عاما) سلطنة عمان منذ 1970 وهو غير متزوج ولا أبناء وأشقاء له. وهو يتلقى العلاج من سرطان في القولون، حسب دبلوماسيين، وفق «فرانس برس».

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلا عن بيان صادر عن ديوان البلاط أن «حال السلطان مستقرة، ويتابع برنامج العلاج المقرر» دون كشف طبيعة المرض أو العلاج. وتكثفت الشائعات حول وضعه الصحي في الأسابيع الأخيرة منذ عودته من بلجيكا حيث خضع لفحوصات طبية.

وكانت زياراته المتكررة لألمانيا بدافع العلاج أثارت القلق حول خلافته واستقرار البلاد، التي تلعب بانتظام دور الوسيط للحلفاء الغربيين، خصوصا في العلاقات مع إيران. وبموجب الدستور على السلطان أن يكتب رسالة يعين فيها خلفا له، ويكشف مضمونها في حال لم تتفق الأسرة على اسم خلال مهلة ثلاثة أيام بعد وفاته.