قوات أميركية تطلق قنابل غاز على محتجين اقتحموا سفارة واشنطن في بغداد

أطلقت قوات أميركية قنابل الغاز المسيل للدموع وأخرى دخانية لتفريق آلاف المحتجين الذين اقتحم بعضهم السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الثلاثاء، منددين بالضربات الجوية الأميركية على قواعد لفصيل عراقي موالٍ لإيران، حسب «فرانس برس».



وتمكن المحتجون الذين كانوا يشاركون في موكب تشييع مقاتلي كتائب حزب الله الـ25، الذين قُـتلوا في الغارات الأميركية، من عبور الحاجز الأول والدخول إلى مجمع السفارة الشاسع، الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة بوسط بغداد، فقامت القوات الأميركية المسؤولة عن حراسة السفارة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية لتفريقهم.