الجملي: التوافق على حقيبتي الدفاع والخارجية والإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة خلال ساعات

قال رئيس الحكومة المكلّف التونسي، الحبيب الجملي، الإثنين، إنه توافق مع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد حول حقيبتي الخارجية والدفاع.

وأكّد الجملي، إثر اللقاء الذي جمعه برئيس الدولة في قصر قرطاج، أنه «في المراحل الأخيرة من الإنتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة»، مشيرُا إلى أنه يأمل في الإعلان عن تركيبة فريقه الحكومي، «اليوم الإثنين أو غدا الثلاثاء، على أقصى تقدير»، بحسب وكالة ألأنباء التونسية «وات».

الحبيب الجملي يحدد موعد الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة

كما نفى وجود خلافات مع رئيس الجمهورية، ردا على ما راج بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، معتبرا ذلك «عار عن الصحة». وذكّر في هذا الصدد بأن «رئيس الجمهورية رجل قانون وأن الرئاسات الثلاث تؤدي دورها».

وفي 23 ديسمبر الجاري، أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف عزمه تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب السياسية.