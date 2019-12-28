من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 03:24 مساء
عبد العزيز جراد. (أرشيفية: الإنترنت)

عين الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، عبد العزيز جراد وزيرا أول وكلفه بتشكيل حكومة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

تقلد عبد العزيز جراد، الذي عينه اليوم السبت رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وزيرا أول و كلفه بتشكيل حكومة، عدة مناصب ومسؤوليات هامة، وفق وكالة الأنباء الجزائرية «واج».

وجراد من مواليد 12 فبراير 1954 بمدينة بخنشلة، وجراد حاصل على شهادة ليسانس في العلوم السياسية من معهد العلوم السياسية بالجزائر في سنة 1976 وشهادة دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة باريس في سنة 1981.

كما أن الوزير الأول الجديد حاصل على رتبة أستاذ جامعي منذ 1992 ودرس في عدة مؤسسات جامعية بالجزائر وفي الخارج بالإضافة إلى إسهامه في تكوين عدة أساتذة وإطارات للدولة.

وتولى السيد عبد العزيز جراد عدة مسؤوليات منها مدير المدرسة الوطنية للإدارة ما بين 1989 و 1992 ومستشار دبلوماسي برئاسة الجمهورية في سنة 1992 وأمين عام لرئاسة الجمهورية (1993-1995) ومدير عام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي (1996-2000) وأمين عام لوزارة الخارجية في مابية سنة 2001 و 2003 .

كما في مشوار الوزير الأول الجديد عدة مؤلفات ومقالات في العلوم السياسية والعلاقات الدولية .أدى السيد عبد العزيز جراد واجب الخدمة الوطنية من 1984 إلى 1986. وجراد متزوج و أب لأربعة أطفال.

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