قطع طرق وحرق إطارات في احتجاجات العراق

متظاهرون عراقيون ينصبون شجرة عيد الميلاد في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد في 24 يسمبر 2019 (فرانس برس)

أغلق متظاهرون عراقيون اليوم الخميس طرقا، بعضها بإطارات سيارات مشتعلة، في بغداد ومدن في جنوب العراق وسط احتجاجات غاضبة ضد القادة السياسيين، الذين ما زالوا يتفاوضون للبحث عن مرشح بديل من رئيس الوزراء المستقيل.

وتصاعدت سحب الدخان خلال ساعات الليل في سماء مدن بينها البصرة والناصرية والديوانية، وعلى امتداد طرق رئيسية وجسور تقطع نهر الفرات، وفق وكالة «فرانس برس».

وعند الصباح، رفعت الحواجز عن بعض الطرق، بعد ساعات من قطعها لإعاقة وصول الموظفين إلى مواقع عملهم، بينها طريق يؤدي إلى ميناء أم قصر، في أقصى جنوب العراق، ويستخدم للاستيراد بصورة رئيسية.

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وسببت هذه القطوعات اختناقات مرورية وشللا على طرق رئيسية داخل وخارج عدد كبير من المدن، كما هو الحال في العاصمة بغداد التي تعد ثاني أكبر العواصم العربية من حيث عدد السكان.

ففي الناصرية، أحرق متظاهرون مجددا مبنى المحافظة الذي تعرض لحرق خلال الأيام الماضية، في حين تشهد المدينة احتجاجات منذ ثلاثة أشهر، كما قطعوا طرقا وجسورا مهمة هناك.

وفي الديوانية، أحرق متظاهرون مقرا جديدا لإحدى الفصائل المسلحة الموالية لإيران، واستمروا بقطع طريق رئيسي يربط المدينة بمدن أخرى في جنوب العراق.

وتصاعدت موجة الغضب منذ الأحد، بعد أسابيع من الهدوء، في ظل حراك جماهيري قوبل بقمع أدى إلى مقتل نحو 460 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 25 ألفا بجروح، سببه تعنت الحكومة ومن خلفها إيران، حسب الوكالة الفرنسية.

ولم تتمكن الأحزاب السياسية الموالية لإيران من الاتفاق في بادئ الأمر على ترشيح وزير التعليم العالي المستقيل قصي السهيل، لتولي منصب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، كما قوبلت هذه المساعي بمعارضة واسعة من المحتجين.

رفض الأحزاب

وتسعى هذه الأحزاب الآن إلى تقديم محافظ البصرة، أسعد العيداني، الذي يواجه انتقادات حادة بسبب إجراءات اتخذها لقمع تظاهرات خرجت صيف 2018، في محافظته.

ويرفض المتظاهرون في عموم العراق أيا من مرشحي الأحزاب السياسية التي شاركت في حكم البلاد خلال السنوات الست عشرة الماضية. وهتف محتجون في مدينة الكوت، خلال تظاهرة حاشدة الخميس، وسط المدينة الجنوبية: «نرفض أسعد الإيراني».