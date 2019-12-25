بالصور: الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصل إلى تونس

الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل الرئيس التركي إردوغان بتونس. 25 ديسمبر 2019. (الرئاسة التونسية)

الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يصل إلى تونس في «زيارة عمل غير محددة المدة»، وفقًا لوكالة الأناضول التركية، التي أشارت إلى أن «الرئاسة التونسية لم تعلن سابقا عن موعد الزيارة أو موضوعها».

وفي تصريح مقتضب للأناضول، قالت مستشارة الرئيس التونسي لشؤون الإعلام والاتصال، رشيدة النيفر إن «الرئيس قيس سعيّد كان في استقبال نظيره التركي بمطار قرطاج».

ويرافق إردوغان في الزيارة كل من وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل الرئيس التركي إردوغان بتونس. 25 ديسمبر 2019. (الرئاسة التونسية)

الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل الرئيس التركي إردوغان بتونس. 25 ديسمبر 2019. (الرئاسة التونسية)

الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل الرئيس التركي إردوغان بتونس. 25 ديسمبر 2019. (الرئاسة التونسية)

الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل الرئيس التركي إردوغان بتونس. 25 ديسمبر 2019. (الرئاسة التونسية)

الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل الرئيس التركي إردوغان بتونس. 25 ديسمبر 2019. (الرئاسة التونسية)

الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل الرئيس التركي إردوغان بتونس. 25 ديسمبر 2019. (الرئاسة التونسية)