الجيش التركي: مقتل 8 مدنيين في انفجار سيارة مفخخة بسورية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 12:48 صباحا
أضرار جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك، 10 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

قُتل ثمانية مدنيين بينهم امرأة وطفل الإثنين، في انفجار سيارة مفخّخة في بلدة سلوك الحدودية الواقعة في شمال سورية والخاضعة للسيطرة التركية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن وزارة الدفاع التركية، إن «السيارة المفخّخة انفجرت في سلوك الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب شرق بلدة تل أبيض الحدودية».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الانفجار أوقع خمسة قتلى. ولم تتبنَّ أي جهة التفجير، حسب الوكالة الفرنسية.

إلا أن وزارة الدفاع التركية حمّلت القوات الكردية التي كانت تسيطر على البلدة قبل أن تبسط القوات التركية مع حلفائها السوريين سيطرتها عليها في الهجوم الذي شنّته أنقرة في أكتوبر.

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وكانت أنقرة قد شنّته بالتعاون مع مقاتلين سوريين موالين لها هجوما كبيرا على القوات الكردية في سورية في 9 أكتوبر. وسعت في هجومها إلى السيطرة على قطاع بعمق نحو 30 كيلومترا على حدود البلدين الممتدة على 440 كيلومترا.

وسيطر المقاتلون الموالون لأنقرة على قطاع بطول 120 كيلومترا وبعمق نحو 30 كيلومترا في الجانب السوري من الحدود. وتريد أنقرة إقامة «منطقة آمنة» في شمال سورية تعيد إليها بعضا من اللاجئين السوريين الذين تستقبلهم على أرضها والمقدر عددهم بنحو 3,6 ملايين لاجئ.

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