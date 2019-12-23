المرصد السوري: قوات النظام تحاصر نقطة مراقبة تركية في إدلب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 10:25 مساء

حاصرت قوات النظام السوري، اليوم الإثنين، نقطة مراقبة تركية في بلدة الصرمان في جنوب شرق محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، بعدما حققت تقدما ميدانيا خلال الأيام القليلة الماضية، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتخوض قوات النظام منذ الخميس، اشتباكات عنيفة مع هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والفصائل المقاتلة الأخرى بدعم جوي روسي في جنوب وجنوب شرق محافظة إدلب.

وتمكنت من السيطرة على عشرات القرى والبلدات، آخرها بلدتي جرجناز والصرمان، وفق المصدر ذاته. وتُعد نقطة المراقبة االتركية في الصرمان الثانية التي تحاصرها قوات النظام في محافظة إدلب.

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